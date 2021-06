Põhjala tehases avatakse Anu Muiste isikunäitus

Anu Muiste (snd 1984) on õppinud Tallinna Ülikooli Psühholoogia Instituudis ning tal on sotsiaalteaduse magistrikraad MA (2015). Tema uurimisvaldkonda kuuluvad inimese ja ühiskonna vahelised suhted ning psühholoogia. Peamiselt töötab maali, heli ja video meediumiga.Ta on osalenud mitmetel Eesti kunstnike grupinäitustel ja «Sassumus» on tema viies isikunäitus.