Kunstifestival «Ma ei saa aru» avalikustas oma programmi

Festivali «Ma ei saa aru» tahab tuua kunsti inimestele lähemale. Et seda eesmärki täita on festivalil võimalikult mitmekesine programm, millest on oodatud osa võtma nii kunstikaugemad uudishimulikud kui suured kunstihuvilised, pered kõikide liikmetega ja noored, kes tunnevad huvi tänavakunsti vastu.

Festivalil on neli kunsti ja tänavakunsti teemalist vestluspaneeli. «Avapäeval toimub üldisem arutelu kunsti ja selle mõistmise üle. Vestlusringis «Grafiti ja tänavakunst – leia 10 erinevust!» on fookuses on tänavakunsti erinevad avaldumisvormid. Pühapäeval saavad aga sõna ka noored ja vestluspaneelis «Tänavakunst ja linnaruum – in a relationship, but it’s complicated» on luubi all kunsti esinemine avalikus ruumis,» kirjeldab festivali peakorraldaja Bianka Soe. Vestluspaneelides osalevad Kaido Ole, Anneli Porri, Rainer Olbri aka Metsakutsu, Sirla (Stencibility), Madle Lippus, Pintsel, Anton Koovit, Salme Kulmar ja paljud teised.