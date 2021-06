Hiiu Folk pakub tänavu rikkalikku programmi

Festival lõpeb pühendusega sel aastal lahkunud Jaak Johansonile. Mälestuskontserdil «Jaagu laulud ja laulud Jaagule» Kärdla kirikus astuvad üles Tõnis Mägi, Kärt Johanson, Krista Citra Joonas, Riho Sibul, Ain Agan, Jaak Tuksam, Mari Kalkun jt. Muidugi saavad festivalikülalised osa ka rikkalikust lisaprogrammist: õpitubadest, loodusretkedest, filmidest ja ettekannetest. Tänavuse festivali teema on «Aja lugu» – korraldajad on programmi toonud mitmed Hiiumaa ja Eesti lood. Armastatud pere- ja keskkonnasõbralik Hiiu Folk on endiselt täiesti alkoholivaba. Festivali pass maksab praegu Piletilevis 45 eurot.