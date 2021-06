Reinvere teos oli tellimus Saksamaa vanimate festivalide hulka kuuluva Würzburgi Mozartfestilt, tellimust finantseeris Ernst von Siemensi fond. Teosel «Maria Anna, wach, im Nebenzimmer» («Maria Anna, ärkvel, kõrvaltoas») on vastavalt festivali temaatikaga tihe seos Mozartiga. Teose aluseks on Wolfgang Amadeus Mozarti õe Maria Anna, Nannerli lugu. Heliloojat on haaranud Maria Anna saatus geniaalse venna kõrval. Õde oli samuti üliandekas, kuid ei saanud tol ajal selliseid võimalusi, mis oleks lasknud tema andel avaneda.