Head taset ei karda keegi!

Aastaringselt ilmestavad EKA maja kõikvõimalikud tühjad seinad ja vahekoridorid. Algse arhitektuurse kontseptsiooni tõttu selleks, et neid tühje seinu kunstiga täita ning ka selleks, et tühjusest võib sündida looming. Näituse TASE ajal muutub hoone aga mastaapseks galeriiks, igas nurgas leidub mõni teos – ka toalettruume ei ole kunstist säästetud.

Selle aasta TASE’l on esitatud 172 bakalaureuse ja magistri lõputööd üle Tallinna linna, nii EKA majas, Patarei Merekindluses, ARS kunstilinnakus, Vent Space’i galeriis kui ka aadressil Lastekodu 1. Lisaks sellele on näitusel veel peotäis kõrvalprogramme teiste EKA tudengite poolt, näiteks Kohtla-Järvel ja Rahvusraamatukogus.

Mängud linnaruumiga

EKA hoonesse sisenedes kohtab vaataja esmalt Sidney Lepa teost «Memory», kus lauatennise mängupinnale on asetatud fotod tähelepanekutest ja ka mälestustest linnaruumis. Kaardid on pööratud tagurpidi, kutsudes niiviisi vaatajaid mängima mälumängu Memory, maas olev kaamera hoiatav silt meenutab, et oled vaadeldav. Teos on ajendatud pikast grafitikunstiga tegelemise kogemusest, mis kunstniku ruumi suhtes tähelepanelikuks on muutnud.