Tallinn Music Week avalikustas esinejad

29. septembrist 3. oktoobrini toimuv rahvusvaheline muusika- ja linnafestival Tallinn Music Week (TMW) avalikustas tänavuse muusikaprogrammi. Festivalil esinevad 155 artisti 16 riigist, neist ligi 100 Eestist. Rahvusvaheliselt nimekaimate esinejate seas on Iceage Taanist, A Place To Bury Strangers Ameerika Ühendriikidest, Islandi bänd Hatari koos palestiinlasest Bashir Muradiga ja Soome akordionist Antti Paalanen.

TMW uued programmipartnerid on festivalid Skaņu Mežs Lätist, What’s Next In Music? Leedust, Blow Up Soomest ja Võnge Eestist ning rahvusvaheline sõltumatute muusikaagentide assotsiatsioon AGIMA Agents

Alates tänasest on Piletilevis müügil TMW 2021 kontserdi- ja klubiõhtute üksikpiletid. Kuni 30. juunini on muusikafestivali passid TMW veebipoes ja Piletilevis saadaval soodushinnaga.

Neljapäeval, 30. septembril Mustpeade Majas toimuval festivali avaõhtul tulevad koostöös Eesti Kontserdiga esmaettekandele kaks uudisteost. Noor helilooja Liisa Hõbepappel esitab oma spetsiaalselt festivaliks valmivat teost koos grupiga Trio’95. Esimest korda kõlab ka linnahelide salvestustel põhinev rahvusvaheline koostööprojekt «Themes For Great Cities: Tallinn». Teose autorid ja esitajad on Eesti muusikud Jonas Kaarnamets ja Erki Pärnoja, Taani bändi Mew laulja Jonas Bjerre ning ameeriklasest muusik ja ajakirjanik Alex Maiolo.

Uue Baltikumi partnerina on lisaks Läti Skaņu Mežsile TMW-ga liitunud ka Leedu talendifestival What’s Next In Music?, tuues Fotografiska keskusesse björkiliku Evija Vebere Lätist, Leedu indieskene lemmiku Garbanotase ja Eesti elektroonikagrupi Centre El Muusa. Esmakordselt on TMW-l esindatud ka Soome Blow Up festival, esitledes Sveta Baaris nii oma elektroonika ja psühhedeelse rocki kultusnimesid PH ja Kaukolampi, ent ka Eesti muusiku Kadri Sammeli (Bedless Bones) ja Briti metalimeeste Richard Powley (Telepathy) ja Bruno Russo värsket koostööprojekti Deathsomnia.