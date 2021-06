Sofi Oksaneni «Stalini lehmade» põhjal valmib teleseriaal

«Rahvusvaheliselt ei ole veel Eesti ajaloost nii olulist sarja kui «Stalini lehmad» vändatud. Sofi Oksanen on suutnud tabavalt ühes teoses kirjutada nii 1940ndate repressioonidest, 1970ndate sügava nõukogude aja tülpimusest kui 2000ndate noorte eestlaste elust Soomes. Tänapäeval, kui Eesti-Soome suhted on reisipiirangute tõttu üle pika aja küllaltki pingelised, tasub eriti tugevalt meenutada, mida on eestlastele tähendanud Soome minek ja soomlastega suhtlemine. Ka maailmamastaabis on tegemist ainukordse looga sellest, kuidas eestlaste omaaegsed kannatused mängivad tugevat rolli meie psüühikas ka mitu põlvkonda hiljem. Mul on väga suur au ja hea meel sellise sarja tegemises kaasa lüüa ja ka oma perekonna lugusid suurde tervikusse lisada,» räägib Andra Teede.