«Näituse idee ja nimi «Püha nõu» mõlkus mul mõtteis juba mullu sügise alguses. Eesti keeles on mõiste «püha nõu» mitmemõtteline. See võib olla väärt, hea nõuanneja samas ta võib olla ka pühitsetud anum − nagu seda mitmel puhul meie installatiivsel minimalistlikul väljapanekul näen,» kommenteerib näituse idee autor Kadri Mälk. «Vaadakem kasvõi neid Julia Maria Künnapi küünlajalgu «XX». Neis on mingi pühitsetus, neis on näha inimese käejälg. Samas, kui neid teatud nurga alt vaadata, võib neis hoomata keha loomulikku liikumist, naiselikku kapriisi − ja kõik need assostsiatsioonid pühitsevadki selle töö.»