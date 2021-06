Apteeker Melchiori avastseen filmitakse hansakoge pardal

Triloogia esimene mängufilm «Apteeker Melchior» põhineb Indrek Hargla romaanil «Apteeker Melchior ja Oleviste mõistatus» ning Indrek Hargla, Elmo Nüganeni ja Olle Mirme kirjutatud stsenaariumil. Avafilmis tuleb apteeker Melchioril lahendada äsja linna saabunud kuulsa ordurüütli mõrvalugu. Peategelane avastab, et ohver jahtis saladuslikku Tallinna vangi, kelle jäljed viivad kohalikku dominiiklaste kloostrisse. Kui seejärel mõrvatakse kolm kloostriga seotud inimest, hakkab hargnema vapustav müsteerium. Triloogia teise filmi «Apteeker Melchior. Viirastus» stsenaariumi kirjutamisel on aluseks võetud romaan «Apteeker Melchior ja Rataskaevu viirastus». Kolmanda filmi «Apteeker Melchior. Timuka tütar» stsenaarium sai ainest Hargla romaanist «Apteeker Melchior ja timuka tütar».

Keskaegse krimitriloogia režissöör on Elmo Nüganen (1944, Nimed marmortahvlil), stsenaariumi autorid on Indrek Hargla, Elmo Nüganen ja Olle Mirme. Filmi produtsentideks on Kristian Taska Taska Filmist (1944, Nimed Marmortahvlil, Talve, Klassikokkutulek, Fred Jüssi. Olemise ilu, O2), Esko Rips Nafta Filmsist (O2, Supilinna Salaselts), Armin Karu HansaFilmist (Tõde ja Õigus) ja Tanel Tatter ning Veiko Esken Apollo Film Productionsist (Talve, Vanamehe film, Eesti matus). Eesti ja Läti koostöös valmiva triloogia kaasprodutsentideks on Jānis Kalējs (Film Angels Productions, Läti) ja Philipp Kreuzer (Maze Productions, Saksamaa). Operaator on Mihkel Soe ja kunstnik Matis Mäesalu.