2021. aastal leidis žürii koosseisus Berk Vaher, Märt Väljataga ja Veronika Kivisilla üksmeelselt, et Joosep Vesselovi luuledebüüt «Linna laul» annab tunnistust omanäolisest uuest autorist kirjandusmaastikul. Siuru stipendiumi suurus on 1000 eurot ja see antakse Vesselovile üle 15. juunil kell 12 Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonna (Väikese Illimari 12) aias, just sirelite aegu ja sirelite all.