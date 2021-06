Noore Arhitekti preemia pälvis Johan Tali

Samal ajal alustas ta koostööd Karli Luigega ning edukate arhitektuurivõistluste (Saue vallamaja ideekonkurss ja Kalevi staadioni rekonstrueerimise konkurss) põhjalt panid nad aluse arhitektuuribüroole Molumba. Arhitektuuribüroo fookuses on jätkuvalt avalikud projektid, millele tihtipeale eelneb avalik arhitektuurivõistlus. Molumba on alates aastast 2017 võitnud auhinna ligi 30 arhitektuurivõistlusel (sh 10 konkursivõitu, mis on hetkel projekteerimises või ehituses). Lisaks arhitekti tööle on Tali esindanud Eestit rahvusvahelistel näitustel.