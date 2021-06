Teatrifestival Draama avalikustas programmi

BTF on festival Balti teatriteadlastele, kriitikutele ja teistele teatriprofessionaalidele. 10. septembril toimub Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituudis BTF-i konverents «Baltic Reflections». draamamaa.weekend toimub 6.-9. septembrini nii Tallinnas kui Tartus ning on mõeldud eelkõige kuraatoritele ning festivalide programmikoostajatele välismaalt. Festivali ajal saavad nii kohalik publik kui festivalikülalised välisriikidest kogeda kontsentreeritud valikut rahvusvahelise potentsiaaliga Eesti kaasaegsest etenduskunstist. draamamaa.weekend saab teoks Eesti Teatri Agentuuri ja festivali Draama koostöös. Kõiki lavastusi on võimalik festivalil vaadata ka inglisekeelse tõlkega.

Festivali juht ja kuraator Hedi-Liis Toome: «Koroonakriis on näidanud, et koostöös peitub jõud. Draama 2021 programm on kokku pandud koostöös festivaliga draamamaa.weekend ning keskendub ühelt poolt Eesti dramaturgiale, aga teiselt poolt ka ekspordipotentsiaaliga lavastustele.

Isiklikult on esiteks hea meel selle üle, et programmis on selgelt esindatud ka noorema põlvkonna lavastajad ja kirjutajad. Ning teisalt selle üle, et mitmed lavastused on alles hiljuti esietendunud ning seega on ka Tartus näha väga värsket teatrit. Kurvastama ei pea ka need, kes igatsevad Draama programmis näha auhinnatud lavastusi - väga suur osa teatriaasta auhinna saanud lavastusi on võimalik festivalil ära vaadata. Loodan, et huvilised leiavad sügisel tee teatrisse ja lojaalne Draama publik täidab ka selle-aastased saalid ning aitab luua õiget festivalimelu.»