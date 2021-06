Pole midagi telest vaadata? Tee ise: Elisa kuulutab välja sarjade ideekonkursi!

«Telesarjade tootmisega alustades soovis Elisa toetada kohalikke tegijaid ja tõsta kodumaise telemaastiku kvaliteeti veelgi kõrgemale. Elisa originaalsarjad on leidnud tee nii kodumaise kui ka rahvusvahelise publikuni ja pälvinud tunnustusi Eesti Filmi- ja Teleauhindade jagamisel. Meeldejäävate ja kütkestavate lugude toomine publikuni pole tihti kõigile võimalik, kuid hea meel on teatada, et järgneva kuu jooksul ootab Elisa ideekonkursi raames ideid uuteks sarjadeks,» sõnab Elisa erakliendiüksuse juht Andrus Hiiepuu.