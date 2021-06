«veenus.me» tähistab kväärinduse õitsemist

Tegevus toimub virtuaalsuses ning klubimuusika bassihelide kütkes. Mõlema platvormi näiline pimendav loor on ideaalseks paigaks, kus on võimalik oma identiteeti taasluua kohatise anonüümsuse abil. Kuigi muusika on ajuti nii vali, et ei ole kuulda ei tegelaste monoloogi ega omavahelist vähest dialoogi, ei ole see otseselt takistuseks, sest eneseväljendus toimubki pigem füüsiliselt kui verbaalselt. Tantsimise ja riietumise kaudu toimub sugude lahustumine ning teineteise külge tõmbumine mitmel tasandil. Kõiges peitub omamoodi feminiinsus ja maskuliinsus. Ei ole klassikalist seksuaalsust ja soolisust, vaid uudishimu keha suhtes.