Tartu Kunstimajas on veel avatud Tartu koolkonnas haritud ja tegutseva kahe kunstniku, Mirjam Hinni ja Alar Tuule koostöönäitus, mis kannab müstiliselt kõlavat pealkirja «Tuhandesilmne saar». Mõlemad kunstnikud on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli ning neil on Tartu Ülikooli maalikunsti õppetooli magistrikraad.