Plaadifirma Vaiguviiul on avaldamas nii CD- kui vinüüliversioonis duubelplaadi ansambli Magentic Band muusikalise pärandiga. Esimesele plaadile on koondatud n-ö varase Magnetic Bandi looming aastaist 1977–1980. Teisele plaadile on pressitud senini avaldamata kontsert 1977. aasta sügisest. Piiratud tiraažiga plaat tuleb vabrikust jaanipäeva paiku, aga ette tellima saab hakata seda juba nüüd plaadifirma kodulehel.