Strych:9 esitleb Tallinnas ja Tartus oma debüütalbumit

Bändi Strych:9 kitarrist Ants Reiu kommenteerib: «Muidugi lisaks meie loomingu auditoorsele elamusele on selle lahutamatuks osaks ka visuaalse külje realiseerimine albumi esitluskonsertide näol. Meie oktoobris aset leidnud debüütkontsert tekitas palju menu ning on väga hea meel, et viimaks on meil võimalik ennast tutvustada ka Tallinna publikule. Loomulikult saab oma osa ka Tartu!»

«Korraldusega alustasime juba kuu aega tagasi ja selle aja jooksul on olnud palju teadmatust, kuid praeguseks on selge kõige olulisem, et kontserdid saavad edukalt toimuda. Nii Tallinnas kui Tartus astuvad meiega sama õhtu jooksul lavale tasemel kohalikud toetajad ja võin julgelt öelda, et suvine hooaeg saab igati väärilise avapaugu! Kontsertide muusikaline ampluaa on lai ja show saab olema vägev,» lisas Ants.