Merike Estna avas Helsingis avaliku ruumi teose ja isiknäituse austusega Lydia Koidulale

«Nightfall/Videvik» on Merike Estna uus kohapõhine avaliku ruumi kunstiteos ja isikunäitus, kus on eksponeeritud nelja aknaga maaliinstallatsioon «Päev looja läind» ja uued teosed, sh suur käsitsi maalitud 62-leheküljeline raamat «Videvik», suuremõõtmelised raamitud maalid «Magama» ja «Unenägu» ning ühesõnalistest järjehoidjatest koosnev tundlik sekkumine «Õhturahu» PUBLICSi raamatukogus.

Kõik need teosed on Estna austusavaldus eesti naisluuletajale ja kirjanikule Lydia Koidulale. Näitusega soovib kunstnik osutada tähelepanu oma lapsepõlvekangelasele ja avaldada austust sellele ajaloolise tähtsusega naisele. Näitusel on kasutatud nii eesti- kui ka soomekeelseid ridu Lydia Koidula luuletusest «Õhturahu». Koidula luuletus vallutab sõna otseses mõttes Estna teosed, sekkub neisse ja asustab PUBLICSi ruumi nii akende sees kui ka taga, seintel ja raamaturiiulitel.