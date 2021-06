Station Narva avalikustas esinejaid

Alates tänasest on Piletilevis müügil Station Narva 2021 päevapiletid hinnaga 20 eurot. Müügil on ka viimased festivalipassid soodushinnaga 25 eurot.

Üks festivali nimekamaid esinejaid, globaalse klubimuusika pioneerist Bristoli produtsent Roni Size on veetnud veerandsada aastat erinevaid muusikastiile kokku põrgatades, nende uusi suundi visandades ja massidesse suunates. Tema kollektiivi Reprazenti Mercury auhinnaga pärjatud esikalbum «New Forms» (1997) lennutas drum’n’bassi põranda alt staadionidele ja MTV-sse. Station Narval astub koos Roni Size’iga üles ka algupärane Reprazenti liige Dynamite MC, kelle soololood kõlavad nii mõneski A-listi videomängus nagu «Need for Speed» ja «Crackdown 2».

Islandi atmosfäärilise elektropopi trio Vök saabub Narvasse oma kevadel ilmunud singli «Lost in the Weekend» tuules. Hiljuti ka tunamulluse Station Narva peaesineja Gus Gusiga koostööd teinud Vöki «nädalavahetusse kadumise» kõlapildi kaaslooja on Frank Oceani ja The xx-i lugude miksijana tuntud Grammy nominendist produtsent David Wrench.