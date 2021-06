On jälle aeg selg sirgu lüüa – neid sõnu on ilmselt igal eestlasel keeruline lugeda, ilma et peas hakkaks automaatselt kõlama boolerorütm ja ajusagarate vahele kinnistunud viis. Kuidas aga sündis see pealtnäha lihtne, kuid niivõrd mõjus laul? Loo autori Tõnis Mäe sõnul oli selle eelduseks pealtnäha juhuslikud sündmused ja kohtumised, mis tagantjärele vaadates loksuvad muinasjutuna loogilisse järjestusse.