Grünbergi kood

Tellijale

Siin ja seal oli veel Grünbergi kuulda ja midagi väga-väga erilist oli tema spetsiifilises süntesaatorikõlas, see avas sinus justkui ukse, mille olemasolust sul aimugi ei olnud. Need helid olid nagu signaalid paralleelmaailmast. Nagu algosakesed, mis kvanttasandil hüplevad olemasolusse sisse ja välja, nii et nende kohta ei saa öelda, kas nad on olemas või mitte. Ja seda masendavas Nõukogude oktoobrilapse elus, kust polnud muud väljapääsu.

Grünbergi helid muutsid mu teadvust, tekitasid ajus jõnksu, aktiveerisid uinunud neuronid – ja alles tagantjärele tuli teadmine, et seda müstilis-maagilist efekti nimetatakse psühhedeeliaks. Sedasi on Grünbergi muusika minu identiteedi lahutamatu osa ja ilmselt võib seda paljude kohta öelda. See on justkui mingi sekt, salaselts või spirituaalne liikumine. Ühtsus ilma imperatiivita. Pidev avanemise ja avardumise protsess, «Valguseõis», nagu on pealkirjastatud üks lugu «Hinguse» plaadil. Grünberg on nagu Viplala, kellele tahaks öelda: aitäh, et sa mu ära tinistasid.