Eesti Filharmoonia Kammerkoor osaleb mainekal Aix-en-Provence’i ooperifestivalil

EFK alustas kohapeal dirigent Susanna Mälkki käe all Kaija Saariaho ooperi «Innocence» proovidega, mis kestavad juuni lõpuni. Maailmaesiettekanne leiab aset 3. juulil Grand Théâtre de Provence’is ning kokku antakse neli etendust. Ooper on sündinud pika rahvusvahelise koostööprotsessi tulemusena, mille ühistellimuses osalesid Aix-en-Provence’i ooperifestival, Covent Gardeni Kuninglik Ooper, Soome Rahvusooper, San Francisco Ooper ja Hollandi Rahvusooper. Libreto on ooperile kirjutanud Sofi Oksanen ning see põhineb koolivägivalla juhtumil. Ooperi lavastab Simon Stone ning kaasatud on Londoni Sümfooniaorkester ja rahvusvaheline kõrgetasemeline solistideansambel.