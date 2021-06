Rahvusooper lõpetab 115. hooaja esietendusega

Rahvusooperis jõuab täna publiku ette Maurice Raveli muusikal põhinev ning ooperit ja balletti ühendav lavastus «Ravel : Ravel». Lavaloo esimeses osas saab näha lüürilist lühiooperit «Laps ja lummutised», mille toovad välja lavastaja Mart Kampus ning kunstnik-lavastaja Liina Keevallik. Teine osa, ballett «Hane-ema» on valminud lavastaja Renate Keerdi käe all. «Ravel:Raveli» muusikajuht on Arvo Volmer.