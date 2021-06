Arvustus ⟩ Narruse kiituseks

Tammsaare 1936. aastal ilmavalgust näinud teine ning viimane näidend «Kuningal on külm» ei ole just esimene asi, mis võiks suveteatrile mõeldes pähe tulla. Rahvuskirjanikku hästi hoomav Juhani Salokannel kirjutab, et näidend on selge poliitiline seisukohavõtt ja 1930. aastate sündmuste kannustuses võib muidugi aru saada, kelle vastu sõna võetakse. Ent kas tekstil on ka tänapäeval kandejõudu?