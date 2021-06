Triigi Filharmoonia pakub Keiti Vilmsi kalambuurinäitust

Pärast pikka koroonatalve ja -kevadet pakub Keiti Vilms sõnamängu sõpradele annuse hingevaluvaigistit. Näitus on Triigi Filharmoonia alal kavalalt laiali pikitud ning ootab end avastama. Kalambuurid on kujundanud graafiline disainer Johannes Naan.

Neuroosiaia kuninganna võtab ette vaimse tervise sõnavara ja keerab selle kummuli. Vaimse tervise mured pole näituse autorile võõrad. Kõik sõnamängud on isiklikult läbi tunnetatud — raskel ajal on olnud talle abiks just sõnakunst. See on autori esimene sellekujuline näitus väljaspool digimaailma.

Kalambuurinäituse külastamine on tasuta, kuid Keiti Vilms kutsub külastajaid üles toetama annetusega naiste tugikeskusi psühhiaatrilise abi võimaldamiseks. Paljud tugikeskustesse jõudnud naised vajavad kogetuga toimetulekuks psühhiaatri tuge, kuid riiklikult rahastatud vastuvõttude järjekorrad on erakordselt pikad. Vastuvõtt erapraksises on aga sageli liiga kallis nii abivajajale kui ka teda abistavale tugikeskusele.

Autorist: Keiti Vilms on pälvinud 2017. aastal Haridusministeeriumi Keeleteo auhinna, märtsis 2018 oli ta nomineeritud kulka vabaauhinnale korraga oma raamatu «@keitivilms» ja säutsude eest Twitteri kontol @keitivilms. Oma kalambuuride ja keeleteemaliste postitustega on Keiti Vilms tekitanud ja süvendanud paljudes jälgijates huvi ja armastust eesti keele vastu. Kunstnik Kiwa on öelnud, et Keiti Vilms saavutab minimaalsete võimalustega maksimaalse efekti. Seda efekti tabama ootab näitus «Neuroosiaia kuninganna» Triigi Filharmoonia hooaja lõpuni.

