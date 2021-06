Kuula Tuulikki Bartosiki müstilist metsa EP’d «Fýri»

«Metsas lindistamine on omamoodi seiklus. Kõigepealt tuleb loota, et ilmateade paika peab. Siis tuleb käia esmalt sobivat kohta otsimas ja lindistamist katsetamas. Kunagi pole kahte samasugust metsasessiooni, seega kusagilt sama kõlaga jätkata pole võimalik. Olen aastate jooksul harjunud nende ettevalmistustega ja teinekord tundub, et kaasavõetud lindistamistarvikute ja muude vajaminevate asjade sättimisel lindistamiskohta saab metsast minu elutuba,» kommenteerib Tuulikki ja lisab: «Mulle meeldib kohutavalt see avarus, mis mu pea kohal ennast lahti rullib. Heli kulgeb ümber minu ja üles-alla, selline tunne tekib, et okaspuudelt tagasi peegeldades embab mu pilli heli mind soojalt ning mässib mind endasse. Olen igatpidi muusika sees. Kuigi olen päris palju metsas lindistanud, siis iga sessioon jääb omamoodi meelde ja tekitab mõnusad positiivseid mälestusi ning inspireerib ka edaspidi.»