Filmifestival Kino maale toob tänavu fookusesse Norra filmikunsti

«Me kõik vajame uusi huvitavaid kultuuriielamusi ja energiasädet, mis toidaks meie loovust ja koostöötahet seni kuni me jälle päriselt kokku saame,» ütleb suursaadik. «Lapsed ja noored on Norras väga tähtsal kohal nii tulevaste filmitegijate kui ka filmipublikuna, kelle oskuste ja kriitikameele arendamisele pühendab näiteks Norra filmiinstituut suurt tähelepanu. Seepärast on meil hea meel, et Kino maale programm keskendub ka Eestis suures osas lastele ja noortele,» lisas suursaadik.