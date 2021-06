Nädala reportaaž ⟩ Pühajärve jaanituli – pärast sellist pidu on vaja korralikke tööpäevi

Pühajärve jaanitule maine käib tegelikkusest ees. Kes vähegi suviseid festivale väisanud, selle jaoks vaevalt miski Pühajärvel üllatusena tuleb. Turvatöötajad ja liigkallid kokteilid hoiavad selle eest, et festivalialal liiga palju parme ei tiirleks. Mõni üksik liiale läinud jorss, kes ei hooli iseenda ega ühegi ümberkaudse tervisest, on sellisel üritusel paratamatus. On see siis hullem joomapidu kui mõni kodumaine hevi- või rokifestival? Kui jah, siis ainult osalejate arvu poolest. Võib-­olla taluvad vanad rokipeerud ka Laua Viina pisut paremini kui äsja täisikka jõudnud noored.