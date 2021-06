Saaremaa suvine muusikaelu saab hoo sisse

See on selge märk muusikasündmuse ambitsioonist haarata kaasa kogu Saaremaa ja pakkuda elamusi suurematest keskustest kuni rannaküladeni. Koostööpartnerite abiga on kokku pandud rikkalik programm, mis kutsub enam kui kahe nädala jooksul osa saama erilaadsetest kontsertidest ja sündmustest. Lisaks Eesti väljapaistvamatele muusikutele astuvad üles artistid Kanadast, Lätist, Prantsusmaalt, Rootsist, Soomest ja Ungarist.

27. korda toimuva festivali avab 25. juunil kell 19 Kuressaare Kultuurikeskuses rahvusvahelise mainega pianist Irina Zahharenkova, kelle Bachi interpretatsioon on pälvinud kõrgeima tunnustuse – esikoha Leipzigi Bachi konkursil. Koos kammerorkestriga ME103 mängib ta suure saksa meistri klahvpillikontserte ja kuulsat Brandenburgi kontserti nr 5. Orkester ME103 ei piirdu Saaremaal ainult ühe esinemisega – koostöös Triigi Filharmooniaga tähistatakse tangokuninga Astor Piazzolla 100 sünniaastapäeva. 26. juunil on orkestri ees bandooniumivirtuoos Jens Lundberg ja akordionist Remy Poulakis. Piazzolla «Tango nuevo» programmi dirigeerib Andrus Kallastu, kaastegevad on viiuldajad Arvo Leibur ja Marie-Helen Aavakivi.

Festivali programm jätkub kammerkontsertidega Loona mõisas ja Orissaare Kultuurimajas. Ungari Kultuuri Instituudi abiga on 6. juulil võimalik Mustjala kõlakojas osa saada folkansambli Bordó Sárkány temperamensest musitseerimisest. 7. juuli on aga ooperimuusika päralt, sest uues Kärla Rahvamajas astuvad lavale Rahvusooper Estonia solistid Silja Aalto ja Luc Robert ning pianist Tarmo Eespere. Festival jõuab 9. juuli õhtul veelkord Kuressaare Kultuurikeskusesse, et tuua publiku ette 2020 Läti Aasta Muusiku tiitliga pärjatud pianist Agnese Egliņa ja tippviiuldaja Paula Šumane. Seejärel suundutakse aga oma juurte juurde põhjarannikule, et Tagaranna kirjandus ja -külapäeval imetleda muusika seoseid teiste kaunite kunstidega. 10. juulil on põhjust üles otsida festivali kõige erilisem kontserdipaik - metsa peitunud Ninase rannakaitsepatarei.