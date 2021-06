Collegium Musicale osaleb koos Maria Faustiga Copenhagen Jazz festivalil

«Kutse festivalile saime juba sügisel, kuid siis ei olnud kindel, kas festival päriselt ikkagi toimuma saab. Nüüd on lennupiletid ostetud ja reis toimub, nii uskumatu kui see ka ei ole,» ütles Collegium Musicale dirigent Endrik Üksvärav. „Loomulikult on meil väga hea meel, et sellisel kõrgetasemelisel festivalil üles astume, samuti selle üle, et teeme seda koos Maria Fausti ja tema kooriteosega. «Maarja missa» temaatika puudutab paljusid, sõltumata geograafilisest asukohast.»