«Mu elu on täiesti avatud raamat»

Pealkirjaks tõstetud Jaan Krossi repliik pärineb Krossi Knjažbogostist Sevseldorlagist 28. aprillil 1948 saadetud kirjast abikaasa Helga Krossile (snd Pedusaar, edaspidi: esimene Helga). Enam kui kaks aastat on möödunud Krossi teisest vangistamisest 6. jaanuaril 1946 Tartus Tähtvere mäel teel ülikoolist koju. 28-aastaseks saanud noor mees, Pauline Kristine ja Jaan Kross seeniori ainus poeg on Patarei vanglas istunud juba Saksa okupatsiooni ajalgi, 22. aprillist kuni 19. septembrini 1944. Esimest vabanemishetke on Kross kirjeldanud mälestusraamatus «Kallid kaasteelised» (2003), rõhutades vangivalvuri hõiget värava taga vabanenutele: «Noh, poisid, nüüd – igaüks omale poole. See pask on seekord möödas.»