Esimese välisstaarina astub Eestis peale piirangute kadumist üles Haddaway

CryptoFest toimub ühepäevase festivali formaadis, kus muusika kõrval saab nautida sööke-jooke ja festivalimelu. Piletid on eelmüügis Piletilevis ning kohapeal. Esmakordselt Eesti kontserdiajaloos saab CryptoFestil maksevahendina kasutada krüptoraha Dagcoin, Bitcoin ja Etherum. Festivali väravad avatakse kell 12.30, algus kell 13, orienteeruv lõpp on kell 22. Festivali alal on samuti avatud Baltimaade suurim tivoli.