Superautod kihutavad kosmose piirile

Superfrantsiis «Kiired ja vihased» võib meeldida või mitte meeldida, aga keegi ei saa eitada, et 2001. aastal alanud filmiseeria on saavutanud ettenägematu ülemaailmse populaarsuse ja leidnud palju lojaalseid fänne. See filmisari on avastanud lihtsa, aga hämmastavalt jätkusuutliku valemi, mida tegijad järgivad pidurdamatu lapseliku entusiasmiga. Seetõttu on muskleid, melodraamat ja mootorimürinat ühendav «Kiirete ja vihaste» seeria hakanud iga osaga veerema aina sügavamale eneseparoodiasse. Ometi tundub, et massidel ei saa füüsikareegleid eiravast spektaaklist ning peaosatäitjate kollektiivsest karismast isu täis.