Pärnu Muusikafestival toimub juulis nii suvepealinnas kui internetis

«Muusikasõbrad on juba mitu kuud olnud kannatamatud ning päringute arv kasvas iga päev. Meil kõigil tuli festivali toimumise kinnitust ja piletimüügi algust kaua oodata, kuid korraldajate jaoks oli oluline olla kindel nõuetest toimumise ajal,» rääkis Pärnu Muusikafestivali tegevjuht Kristjan Hallik ja lisas, et avalikustatud kava tasub loodetavasti pika ootamisaja.

«Kuna nõuded suve jooksul on veel muutumas, siis loodame jooksvalt ka lisapileteid müüki lisada,» lisas ta. Halliku sõnul on oluline, et peale kõrgetasemelise klassikalise muusika sündmuse Pärnus ja Pärnu Muusikafestivali TV-s, toimuvad ka traditsioonilised muusikute meistriklassid ning kodupubliku ees koguneb taas Eesti Festivaliorkester täies koosseisus.

Paavo Järvi dirigeerimisel astub Eesti Festivaliorkester Pärnus publiku ette kolmel korral. 14. juulil Lars Vogtiga ja 15. juulil koos nimeka viiulisolistiga Joshua Bell. Lõppkontserdil, 18. juulil soleerib Emmanuel Pahud flöödil ning esiettekandele tuleb Ülo Kriguli uudisteos The Bow. Kontsertmeister on Florian Donderer.

Festivali avakontserdil astub Sinfonietta Riga ees solistina üles Triin Ruubel ning Järvi Akadeemia lõppkontserdil Järvi Akadeemia Noorte Sümfooniaorkestri ees soleerib Mihkel Poll.

13. juulil on Pärnu Kontserdimajas võimalus kuulata kontserti Eesti Pillifondi kõla, kus astuvad üles Eesti Pillifondi pillidel mängivad interpreedid. Samal õhtul toimub ka öökontsert, kus laval on New Ideas Chamber Orchestra (NICO) Leedust.

11. juulil astub Ranna Kõlakojas üles Pärnu Linnaorkester kontserdiga «See, mis sa naeratades kinkisid...» pühendusega legendaarse Pärnu arhitekti Olev Siinmaa 140. sünniaastapäevale.

Pärnu Muusikafestival on üks tuntumaid rahvusvahelisi klassikalise muusika festivale Eestis, mis ühendab Järvi Akadeemia ehk õpitoad noortele muusikutele, kõrgetasemelise kontsertprogrammi ja Paavo Järvi juhtimisel tegutseva Eesti Festivaliorkestri, mis on tuuritanud väärikates kontsertmajades üle Euroopa, sh BBC Promsil Albert Hallís ning on alati kord aastas kodupubliku ees Pärnus.

Pärnu Muusikafestivali kannab taas üle ERR Klassikaraadio.

Pärnu muusikafestival on Eesti üks hinnatuim klassikalise muusika festival, mis on kasvamas üheks olulisemaks orkestrifestivaliks kogu Euroopas. Pärnu muusikafestivali fookuses on eelkõige orkestrimuusika, mille olulisim kandja on spetsiaalne kõrgetasemelise koosseisuga festivaliorkester, kuhu tulevad mängima oma ala tipud kõikjalt maailmast. Festival on toimunud aastast 2009 ning oma kõrge taseme saavutanud tänu Neeme Järvi ja festivali kunstilise juhi, Paavo Järvi, suurele pühendumisele.

Eesti Festivaliorkester tuli Paavo Järvi käe all esimest korda kokku 2011. aastal, kandes toona nime Pärnu Festivaliorkester. Eesti Festivaliorkester koosneb parimatest Eesti orkestrantidest ja välisriikides karjääri tegevatest Eesti muusikutest ning Euroopa tipporkestrite liikmetest. Orkester on esindanud Eestit mitmetes tuntud muusikamajades ning esinenud BBC Promsil Albert Hallis. Kodupubliku ette astub orkester igal suvel, Pärnu Muusikafestivalil.

Järvi Akadeemia on Pärnu Muusikafestivali lahutamatu osa. Järvide perekond on alati pidanud eesti noorte muusikaharidust endale väga oluliseks ning südamelähedaseks teemaks ning seetõttu pandigi alus Pärnus toimuvatele laiahaardelistele meistrikursustele.