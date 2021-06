«Disco Elysiumi» loojad räägivad videomängu sünnist

Ott Madis Ozolit murdis end mängutööstuse uksest sisse juba noores eas ja on töötanud Ubisoftile, tegelenud mängudega «Heroes of Might and Magic», «Tropico» ja muidugi «Disco Elysium». Tema kõige värskem mäng on «Death and Taxes». Jaagup Irve vältis mängude loomist ülikoolis õpetamise abil, kuni sattus tegelema mänguga «Disco Elysium». Praegu osaleb ta ühe väljakuulutamata hübriidrollimängu loomisel.