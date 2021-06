Ilmus Aleida Assmanni mälukultuuri uurimise tähtteos «Mineviku pikk vari»

Raamatus analüüsib Assmann mäletamise eri funktsioone, tuues välja individuaalse ja kollektiivse mälu erisuste olulisuse ja pöörates tähelepanu individuaalsete mälestuste muutlikkusele ning sellele, et vaid väike osa inimese mälestustest on aktiivsed ja teadvustatud. Käsitletakse pingeid isiklike mälestuste ning avaliku mälu- ja mälestamispoliitika vahel, avades ühtaegu nii ohvri kui ka kurjategija positsioone. Lisaks mäletamisele juhib Assmann tähelepanu ka mahavaikimisele. Eesti mäletamiskultuuri seisukohast on huvitav Assmanni ida ja lääne võrdlus Euroopa kontekstis.

Tallinna Ülikooli võrdleva kirjandusteaduse professor Eneken Laanes ütles raamatu kohta, et see on hindamatu käsiraamat kultuurmälu uuringute ühelt keskselt autorilt. «Aleida Assmanni laia haardega kirjutatud raamat annab ülevaate kultuuriteaduslike mälu-uuringute põhimõistetest, suhestades kultuurimälu individuaalse, sotsiaalse ja poliitilise mäluga. Autor kirjeldab 20. sajandi teise poole mälukultuuri kui tähelepanu nihutamist sõjakangelaste ülistamiselt ohvrite leinamisele, aga uurib Saksamaa näite varal ka mineviku mahavaikimise eri strateegiaid ning mõtiskleb Euroopa mälukultuuri tuleviku üle,» lisas ta.

Aleida Assmann (snd 1947) on kultuurimälu uurija, Konstanzi ülikooli anglistika emeriitprofessor, kelle teooriad on tugevalt mõjutanud identiteedi-, mälu- ja kommunikatsiooniuuringuid. Tema sulest on ilmunud mitu mõjukat teost, mis tegelevad unustamise ja mäletamise, ajaloo ja aja teemadega. Lisaks käesolevale raamatule on laiemat tähelepanu pälvinud tema «Mäletamisruumid» (1999), milles ta esitas oma kultuurilise ja sotsiaalse mälu teooria ning mille ingliskeelne tõlge tegi ta tuntuks ka väljaspool saksakeelset kultuuriruumi. Lisaks eraldiseisvale teadustööle on ta mitmeid mäluteemalisi ühisuurimusi kirjutanud oma egüptoloogist abikaasa Jan Assmanniga. Koos pälvisid nad 2018. aastal ka Saksa raamatukaubanduse rahuauhinna.