Euroopa Komisjoni filmifond toetas kolme Eesti filmi

Kolm toetust on seda tähelepanuväärsem, et tegemist oli Eurimages’i ajaloo kõige pingelisema vooruga, kus toetust taotles tavapärase kuuekümne filmi asemel üheksakümmend kaks Euroopa linateost. Eurimages’i hindamisgrupi liikmed tõstsid kõikide toetatud filmi puhul esile lugude originaalsust ja ajakohasust ning julget ja omanäolist režiid.

«Nähtamatu võitlus» on kung fu komöödia õigeusu kloostrist 70ndate Nõukogude Liidus. Kuna Rainer Sarneti plaan on ühendada pealtnäha vastandlikud asjad – nali ja pühadus, Black Sabbath ja mungalaul, popkultuur ja religioosne kunst, siis see on kokteil, mida varasemalt sellisel kujul ei eksisteeri.

Filmi produtsent Katrin Kissa sõnul on väga hulgete ettevõtmistega võib rahastamisel minna kahtepidi – originaalsus võib olla hinnas, aga uue ja tundmatuga kohtudes võivad otsustajad hoida ka ettevaatlikku joont. «Eurimages’i toetus on viie riigi koostöös valmiva «Nähtamatu võitluse» viimane oluline rahastusotsus, nurgakivi. Nüüd võime kindlalt öelda, et alustame selle aasta augustis võtteid,» lisas ta. Film võetakse üles Lätis, Kreekas ja Eestis.

Rainer Sarnet on ka stsenaariumi autor. Lisaks peaosatäitja Ursel Tilgale teevad kandvad rollid Ester Kuntu, Indrek Sammul, Maria Avdjuško, Tiina Tauraite ja Mari Abel. Filmi operaator on Mart Taniel, kunstnik Jaagup Roomet, kostüümid kujundab Jaanus Vahtra ning filmi toodab Homeless Bob Production. 2,6 miljoni euro suuruse eelarvega linateos valmib Eesti, Kreeka, Läti, Soome ja Saksamaa koostöös. Eesti Filmi Instituut toetas filmi tegemist 700 000 euroga.

Triin Ruumeti «Tume paradiis» on musta huumori ja traagika piiril balansseeriv draama millenniumilastest, mille stsenaariumi autorid on lisaks Ruumetile Andris Feldmanis ja Livia Ulman. Lugu viib vaataja noore naisüliõpilase hedonistlikku maailma, mille taha ta on peitnud igatsuse tõelise läheduse järele.

Produtsent Elina Litvinova selgitas, et Prantsusmaa partner leiti paar aastat tagasi Les Arcs’i filmifestivali kaastootmisturult. «Ta on suur Ruumeti loomingu fänn, nii et sellest kasvas välja viljakas koostöö,» ütles Litvinova.

«Tumeda paradiisi» eelarve on 1,4 miljonit eurot ning see valmib Eesti ja Prantsusmaa koostöös. Filmi peaosades mängivad Rea Lest ja Jörgen Liik, kõrvalrollides teevad kaasa Steffi Pähn, Liisa Saaremäel ja Juhan Ulfsak. Filmi operaator on Erik Põllumaa ning kunstnik Matis Mäesalu. Eesti Filmi Instituut toetas filmi 800 000 euroga ning seda toodab filmistuudio Three Brothers.

Andeka leedu dokumentalisti Giedre Žickyte dokumentaalfilm «Irena» on loomulik ja sisuline koostöö Eesti, Leedu ja Bulgaaria filmitegijate vahel. Filmi produtsent Pille Rünk selgitas, et «Irena» on hüvastijätu- ja armastuskiri erakordsele naisele, Irena Veisaitėle – Leedu päritolu teatriteadlasele ja humanistile, kelle saatus oli Eestiga tihedalt põimunud läbi armastuse ja oluliste sõprussuhete.

Irena oli režissöör Grigori Kromanovi viimane abikaasa ning Arvo Pärdi «Für Alina» on nime saanud Irena tütre järgi – lohutuseks emale ja tütrele, keda ajalookeeris oli lahku viinud. Eestis toimuvad osaliselt nii filmi võtted kui luuakse muusika ja helikujundus.

Filmi Eesti-poolne tooja on Allfilm ning selle eelarve on 450 000 eurot. Eesti Filmi Instituut andis projektile vähemuskaastootmise toetuse 30 000 eurot.

Eesti esindaja Eurimages’is, Eesti Filmi Instituudi peaprodutsent Piret Tibbo-Hudgins ütles, et kaastootmine ja lisarahastuse leidmine väljastpoolt Eestit on Euroopa filmitööstuse reaalsus ning Eesti produtsendid on selle reaalsuse omaks võtnud. «Fondist toetuse saamiseks peavad projektis osalema vähemalt kahe liikmesmaa tootjad, aga reeglina on neid enamgi, kolm või neli, isegi viis partnerit. Aasta-aastalt on hakanud laienema ka meiega kaastootvate maade ring,» lisas Tibbo-Hudgins.