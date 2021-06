Viljandi pärimusmuusika festival tuleb plaanitust piiranguvabam

Festivali pealik Ando Kiviberg avaldas paranenud terviseolukorra üle heameelt, ent rõhutas samas korraldajate vastutust turvalise keskkonna loomisel. «Kindlasti muudab leevenenud reeglistik suvesündmustest osavõtu publikule lihtsamaks ja mugavamaks, ent korraldajana peame tagama maksimaalse ohutuse ka vabamates tingimustes,» sõnas Kiviberg. Nii on Viljandi pärimusmuusika festivali alale võimalik siseneda mitmest kohast ning tagatud on võimalus liikuda piisavalt hajutatult. Olemas on võimalused pesta ja desinfitseerida käsi ning korraldajad rakendavad omalt poolt veel mitmeid ohutusmeetmeid.