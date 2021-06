Britney, kellel pole viimased 13 aastat olnud oma elu üle mitte mingisugust sõnaõigust ega kontrolli, sai eelmisel nädalal viimaks kohtus sõna, avameelselt ja ilustamata. Tema meelsust on seniajani väljendanud vaid Jamie Spears ning Britneyle isa poolt määratud ja kohtu poolt kinnitatud advokaat, kes mõlemad on meelekindlalt väitnud, et Britney on eestkoste all õnnelik: tal pole millestki puudust, ta saab oma lastega suhelda ja aega veeta, ta saab esineda ning tal on kõik vabadused, mis eestkoste piires võimalikud.