Pühapäeval antakse Helene Vannarile üle Oskar Lutsu huumoripreemia

Tänavune huumoripreemia laureaat on loonud rohkesti sisukaid rolle nii koduteatris kui ka väljaspool seda, ent laiem publik, eriti huumorisõbrad, teavad teda eelkõige Aino Kessnerina teleseriaalis «ENSV». Tore on märkida, et möödunud aastal sai huumoripreemia samuti Tallinna Linnateatris töötav Argo Aadli, kes kehastab samas seriaalis Aino Kessneri poega Jürit. «ENSV» tegijaid on ka varem Lutsu preemiaga tunnustatud: selle on saanud sarja stsenaristid Villu Kangur (2015) ja Gert Kiiler (2018) ja baarimees Hillarit kehastav Raivo E. Tamm (2017). Viimasel ajal on sarjas näha olnud ka Lutsu preemia laureaati aastast 2012 Anne Paluveri.