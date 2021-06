Tallinna sadamas esietendub juulis muusikaline suurlavastus «Ookean»

«Teatud narratiivsus on «Ookeanis» olemas – seda vaataja ja kuulaja märkab –, aga me esitame sinna midagi lisaks,» tutvustab lavastust hetkel Poolas resideeruv lavastaja Ran Arthur Braun. «Helilooja Ülo Krigul on spetsiaalselt loonud muusikalise suurvormi, mis on inspireerunud ookeani kihtidest ja muu hulgas päikesevalguse hulgast nendes. Minu jaoks on olnud huvitav lisada lavapiltidesse ebatraditsioonilisemat keelt või tööriistu: kaskadööritrikid, veekoreograafia, prügi, 8 meetri kõrgune hiigelnukk, siduda see kõik osaliselt videomaterjalina ja tõstatada küsimus – missugune meie tulevik välja näeb,» räägib lavastaja Braun.

Kunstiline juht Risto Joost: «Mul on väga hea meel, et vaatamata koroonaviirusele projekt «Ookean» ikka toimub. Kogu meie meeskond on töötanud selle nimel pikalt, et muusika kaudu suunata tähelepanu ühiskondlikult nii olulisele teemale. Ainuüksi fakt, et umbes 3,5 miljardit inimest ei oma täna ligipääsu jäätmekäitlussüsteemidele, on väga kahetsusväärne. Ükskõik kas New York, Dubai või Tallinn – tegelikult elame me kõik ühes ökosüsteemis. Põlise tallinlasena on mulle meri olnud alati väga hingelähedane, aga meie enda Läänemere väga halb tervis lükkab teatud mõttes kogu selle ilu ja sügavuse vastuolulisse peeglisse.»