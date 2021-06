Augustis tuleb rahvusvaheline etenduskunstide festival SAAL Biennaal

Nüüd, kus üleilmne pandeemia on puhastanud meie meeled, on hea võimalus tulla ja uudistada, millised ettepanekud ühiskogemuseks teevad seekordse festivali kunstnikud. Lisaks suurepärastele etendustele ootuspärastes teatrisaalides võib sirvida raamatuid RILE* raamatupoes, mis seab end sisse Kanuti Gildi SAALi keldrisaalis või võtta ette jalutuskäigu RESKRIPTi poolt kaasatud kunstnikuga tähelepanelikus aeg-ruumis. Seekordne festival on tõenäoliselt poeetilisem ja intiimsem kui eelmised, aga samas on meil seljataga värske kogemus ühisruumi haprusest. Ühtlasi pole puudust ka sotsiaalkriitilistest teemadest, mida kogeb nii Laura Stašāne ja Jana Jacuka kohalike lugude põhjal avatavas vägivalla teemat lahkavas «Physical Evidence Museum’is» kui Dries Verhoeveni installatsiooni «Happiness» puhul, mille käigus juhitakse tähelepanu meie emotsionaalse reaalsuse kohaldamise viisidele.