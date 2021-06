2005. aastal Balti teatrifestivalil preemia pälvinud lavastus on 19 aasta jooksul käinud suvetuuril mööda lauluväljakuid, üles on kasvanud uued publikupõlvkonnad, mitmeid kordi on vahetunud osatäitjad, kuid Priit Pedajase lavastuse sõnum kõnetab publikut raugematult tänagi.

Priit Pedajas pärast eileõhtust proovi Vargamäel: «Pea kakskümmend aastat on «Eesti matust» Draamateatris mängitud. Teatri jaoks on see üleloomulikult pikk, aga lõbus aeg. Eks nüüd on tema aeg ümber saamas, aga mõnus mälestus jääb. Naljaga pooleks – puhaku ta rahus!»