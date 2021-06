Tänavuses kirjandusteadlaste suvekoolis on luubi all kirjanduse õpetamine

Suvekoolis «Maa sool ja nutipõlvkond: didaktilise pöörde otsinguil» esinevad ettekannetega nii kirjanduseõpetuse didaktikud, kirjanduse õpetajad kui ka kirjandusuurijad ja kirjanike muuseumide esindajad. Suvekooli raames toimub ka ümarlaud kirjandusõpetusest kõrgkoolides, mida juhib Tartu Ülikooli maailmakirjanduse kaasprofessor Leena Kurvet-Käosaar. Nagu juba tavaks, rikastavad suvekooli ka kohtumised kirjanikega – seekord vesteldakse Joosep Vesselovi ning Leonora Paluga, vestlusi juhivad Joosep Susi ja Krista Ojasaar.

Suvekooli pühendamisel kirjandusõpetusele on ühe korraldaja Aija Sakova sõnul mitmeid põhjusi: «Kirjanduse ja laiemalt humanitaaria rollist inimeseks kujunemisel ja kasvamisel on olnud juttu mitmes kontekstis. Koroonakriis on inimeseksolemise ja iseendaga olemise oskuse vajalikkust veelgi rõhutanud. Kirjandusel ja kirjandusõpetusel on kahtlemata oluline roll inimese minapildi loomisel ning väärtuste kujunemisel.»

Samuti toob Sakova välja, et mitmed osapooled on algatanud initsiatiive kirjandusõpetuse rikastamiseks ja toetamiseks. «2021. aasta kevadel avaldasid kirjanike muuseumid rea videoloenguid. Ene Mihkelsoni Selts on koostöös Eesti Kirjandusmuuseumiga korraldanud koolitusi kirjandusõpetajatele. Videoõps plaanib luua kirjandusõpetuse alaseid loenguid. Ühesõnaga, mitmel pool toimub midagi ja suvekooli roll on tuua eri hääled ja osapooled omavahel kokku.»

Suvekooli korraldaja Marin Laagi sõnul on kirjandusteaduse suvekoolidel pikk ajalugu. «Eesti Kirjandusmuuseumi kevadsessioonidega alustati juba 1978. aastal. Algselt kahe aasta tagant toimunud kevadsessioonid kasvasid üle iga-aastasteks kevadkoolideks alates 1991. aastast. Alates 2011. aastast said kevadkoolidest suvekoolid.» Kõikide kevad- ja suvekoolide kavad, teesid ning pildidki on leitavad kevad- ja suvekoolide kodulehel: https://www.kirmus.ee/nypli/.

Selleaastase suvekooli esinejateks on Andrus Org, Maarja Vaino, Indrek Lillemägi, Joosep Susi, Merilin Aruvee, Helin Puksand, Aija Sakova, Tiina Ann Kirss, Anu Raudsepp, Janika Päll, Ave Mattheus, Jan Kaus, Igor Kotjuh, Katre Talviste, Inga Sapunjan, Liisi Rünkla, Mari Niitra, Katrin Kullo.

Suvekoole korraldab Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv koostöös kolleegidega ülikoolidest ja muuseumitest. Sel korral kuuluvad korraldustoimkonda Marin Laak ja Aija Sakova Eesti Kirjandusmuuseumist, Joosep Susi (Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool) ning Andrus Org (Tartu Ülikool).