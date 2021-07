Augustibluus kinnitas festivali ajakava

Augustibluusi pealava kontsertõhtud toimuvad traditsiooniliselt Haapsalu Piiskopilinnuses, väiksemad kontserdid aga vanas raudteejaaamas, Haapsalu kultuurikeskuses, restorani Soffa terrassil ning Haapsalu toomkirikus. Festivali ööklubid asuvad Haapsalu Kuursaalis ja pubis Africa. Esinejaterivvi on lisandunud mitmeid esinejaid. Teiste hulgas on Augustibluusile tulemas Itaalia uue põlvkonna säravamaid bluusmuusikuid Ste Barigazzi, kes esineb laupäeval, 31. juulil Haapsalu raudteejaamas.

Festivali pealavale astub bluusimaailma tõusev täht Artur Menezes USAst, soomlannast kitarrivirtuoos Erja Lyytinen, Cinelli Brothers Inglismaalt ja Emil & The Ecstatics Rootsist. Augustibluusi programm sisaldab selgi korral põnevaid kodumaiseid kooslusi ja eriprojekte. Laval on mujalgi maailmas tunnustatud bluusimängija Andres Roots, ansambli Crosswood solistina lööb kaasa Justamendi frontman Toomas Lunge, Augustibluusi debüüdi teeb Vaiko Eplik, festivali programmijuht ja Compromise Blue kitarrist Raul Ukareda tähistab võimsa eriprojektiga oma 50ndat juubelit, üles astuvad ka Airi Allvee & Underwater Blues Band, Aapo Ilves ja paljud teised. Seitsmendat korda saab Augustibluusil toimuma luulekontsert Bluule, mille erikülalisesinejaks on sel aastal Rohke Debelakina tuntud Gaute Kivistik.