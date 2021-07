Pärnu Suveteater toob Pärnu Jahtsadama purjekakuuris välja lavastuse «Kuldrannake»

Pärnu Suveteater toob 8. juulil Pärnu Jahtsadama purjekakuuris välja lavastuse «Kuldrannake». Näitlejatena osalevad Piret Laurimaa ja Sepo Seeman. Etendusi saadab laulude ja muusikaga multiinstrumentalist Olavi Kõrre. Dramaturg ja lavastaja on Tiit Palu. Lavastuses on mitu omavahel põimunud lugu eakatest paaridest, kes end eluõhtu päikeses soojendavad. Need on helged lood lihtsatest inimestest ja nende igapäevasest õnnest. Igaühes on peidus laps! Vaim ei vanane kunagi! See lavastus on pühendatud meie vanematele ja vanavanematele.