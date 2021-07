Eesti Filharmoonia Kammerkoor tähistab oma 40. sünnipäeva Aix-en-Provence’i ooperifestivalil

SA Eesti Filharmoonia Kammerkoori juht Esper Linnamägi on õnnelik hea publiku üle tänu kellele on kooril olnud võimalus osaleda kultuuripildi kujundamisel. Tema sõnul näitab artisti elujõudu see, kas tema järgi tuntakse vajadust ning soovitakse teha koostööd. «Osaledes praegu Aix-en-Provence’i festivalil Saariaho ja Wagneri ooperite ettevalmistusprotsessis saab tõdeda EFK tugevust erinevates žanrites ning võimalust töötada järjepidevalt valdkonna tippudega,» leiab Linnamägi.

Eesti Filharmoonia Kammerkoori asutas Tõnu Kaljuste 1. juulil 1981. aastal. 40 tegevusaasta jooksul nelja peadirigendi käe all – Tõnu Kaljuste, Paul Hillier, Daniel Reuss ja Kaspars Putniņš – on EFK kujunenud kõrgetasemeliseks, isikupärase ja unikaalse kõlaga kooriks, kes on hinnatud Eesti esindaja rahvusvahelises muusikaelus ning võrdväärne partner klassikalise muusika tippudega maailmas. Stabiilset kõrgtaset näitavad koori rohkem kui 70 salvestist, mida on tunnustatud kahe Grammyga, Gramophone’i auhinnaga ja paljude teiste preemiatega. Eelmisel aastal valis BBC muusikaajakiri Classical Music EFK kümne parima koori hulka maailmas.