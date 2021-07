Vanalinna ööklubis avaneb kultuurikabaree «Põrguvürsti pitsball»

Laupäeval, 17. juulil kell 19 esietendub vanalinna ööklubis Münt (Müürivahe 22) kultuurilooga žongleeriv fantaasialavastus «Põrguvürsti pitsball». Lavaloo on kokku kirjutanud ja lavastanud väiketeatri Ruum Raam Ring eestvedaja ja lavastaja Jaanika Juhanson. Aluseks on Eesti ühe isikupäraseima autori Paavo Matsini tekstid ning Eesti kultuuriklassikute tsitaadid, inspiratsiooni on ammutatud ka Mihhail Bulgakovi šedöövrist «Meister ja Margarita».