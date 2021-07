Täna algab Haapsalu Tšaikovski festival

2. juulil kell 18 astuvad Haapsalu kultuurikeskuses balletigalaga «Luikede lend» lavale Läti Rahvusballeti parimad tantsijad, esitledes pärle Tšaikovski ballettide võlumaailmast. Ettekandele tuleb ka kaks nn koroonaaja numbrit, millele on teinud koreograafia trupi kunstiline juht Aivars Leimanis. Tegu on eksperimendiga kohustuslike distantsireeglite teemal – püüe luua balletti, mille tantsijad peavad hoidma kahemeetrist vahemaad.

Samal õhtul kell 21 annavad Haapsalu toomkirikus kontserdi «Serenaad» Tallinna Kammerorkester ning Dmitri Sinkovski. Kontratenor, viiuldaja ja dirigent Dmitri Sinkovski on muusik, kelle igapäevasteks lavapartneriteks on maailma tunnustatumad solistid ja parimad orkestrid. Kavas on Mozarti viiulikontsert nr 4 A-duur KV 219 «Türgi» ning Tšaikovski serenaad keelpillidele C-duur op. 48.