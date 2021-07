Ürituse peakorraldaja Kaido Haavandi ütleb, et tunne on ürituse eel suurepärane. Eriti kuna kakskümmend aastat on ühe festivali kohta juba parajalt soliidne iga, liiatigi festivali jaoks, mis paigutub muusikamaastikul pigem alternatiivsesse kategooriasse. Aastate jooksul läbi käinud lääne artistide hulk vaid kinnitab ürituse olulisust kõigile raskemuusikasõpradele.